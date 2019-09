L'Abkhazie élit son président malgré les contestations de la Géorgie

(Belga) Malgré les contestations de la Géorgie, la région séparatiste géorgienne d'Abkhazie a élu un nouveau président dimanche. Selon les autorités de la capitale, Soukhoumi, le scrutin s'est déroulé sans encombre et sans incident. La Russie reconnaît l'Abkhazie comme indépendante.

Le président pro-russe actuel, Raul Khadjimba a affronté le chef de l'opposition, Alchas Kvitsinija, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Lors du premier tour en août, ils ont recueilli le plus de votes sur les neuf candidats qui se sont présentés. Khadzhimba a atteint 25%, Kvitsinija 23%. Les résultats du second tour seront connus lundi. En 2008, la Russie a reconnu l'indépendance des régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, après une guerre éclair contre la Géorgie. Les régions reçoivent un soutien militaire et financier de Moscou. La Géorgie ne reconnaît pas les élections, pour lesquelles environ 120.000 personnes ont été appelées à voter. (Belga)