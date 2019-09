BEL RTL vous aide à trouver un job! Découvrez l'opération "Au boulot"

À la recherche d'un emploi ? C'est la rentrée, et peut-être pour vous l'occasion de vous remettre au travail, de réorienter votre carrière, ou de trouver votre premier emploi, votre diplôme en poche. BEL RTL vous aide à trouver votre job, grâce à l'opération "Au boulot".

L'opération "Au boulot", en partenariat avec Actiris, le Forem, SD Worx et Page Personnel, vous permet de trouver un job qui vous correspond. Pour s'inscrire, rendez-vous sur cette page. Les candidatures seront examinées dès aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre.





Un speed dating qui porte ses fruits



Les candidats retenus pourront rencontrer leurs potentiels futurs employeurs le 26 septembre. C'est la deuxième opération du genre, et la première avait porté ses fruits. Le speed dating que nous avions organisé en février avait permis à 19 personnes de décrocher un emploi.

Parmi elles, Adriana, qui s'est présentée chez RTL devant le patron de Nonna, une entreprise qui fabrique des sandwichs et des salades. À l'époque, son ambition est d'obtenir un emploi stable et durable, elle met donc en avant ses qualités. "Je suis polyvalente, et j'ai beaucoup de volonté", explique Adriana.

Après un entretien réussi, la voilà à l'essai comme préparatrice de commandes. "Il faut savoir travailler à la chaîne, il faut avoir un certain rythme, et ça me correspond vraiment." Cinq mois plus tard, l'objectif est atteint : "J'ai tout fait pour avoir ce CDI, et oui maintenant je l'ai."

Autre univers : le digital. L'agence Semetis recherche des jeunes diplômés en business marketing. "On cherche des gens qui ont une tête bien faite et nous on va la remplir après", affirme Julien Cornet, directeur de l'agence. Pile le profil d'Alexandre, qui voulait surtout apprendre : "J'étais prêt à prendre un maximum d'expérience".

Un speed dating qui se prépare. "J'ai regardé sur le site web de l'agence quelles étaient leurs valeurs, pour moi c'est super important, et aussi leurs méthodes de travail." Alexandre obtient un deuxième entretien décisif, et tout est allé assez vite, explique-t-il. "Entre la première rencontre qui a eu lieu chez RTL et la signature du contrat, il y a eu 10 jours."