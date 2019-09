Un hélicoptère de la police fédérale survole la région de Philippeville: la police recherche une personne disparue

Jean-Pierre nous a interpellés ce matin via le bouton orange "Alertez-nous" concernant un hélicoptère qui survolait la région de Florennes. "Que se passe-t-il a Florennes ?", nous écrit Jean-Pierre. "Un hélicoptère de la police est présent, et il y a un gros déploiement de combis". L'hélicoptère a été aperçu à Florennes, Philippeville et Romedenne.

Selon la police fédérale, les autorités recherchent une personne disparue. L'hélicoptère intervient en renfort aux équipes au sol, ce qui est souvent le cas pour ce type de recherches. La police fédérale ne souhaite pas communiquer davantage d'informations pour l'instant.