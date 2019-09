Frameries: course-poursuite entre la police et un ado de 13 ans sur un cyclomoteur

La police boraine rapporte les faits suivants survenus il y a quelques jours. "Vendredi matin , le conducteur d’un cyclomoteur faire demi-tour à la vue des policiers se trouvant à la rue de la Fontaine. Ces derniers décident dès lors de l’intercepter mais le conducteur ne semble pas vouloir se soumettre aux injonctions. Il circule à très vive allure notamment dans des zones où la vitesse est limitée à 30km/h, il dépasse les autres usagers de la route et s’engage dans une rue en sens interdit avant de rejoindre l’axiale boraine. Les policiers roulent à sa hauteur et lui ordonnent de s’arrêter. Il refuse et poursuit sa course folle en traversant un rond point en ligne droite, puis en roulant sur le trottoir, il franchit également un feu rouge avant d’être intercepté à la rue du Berchon. Lors du contrôle, les policiers découvrent que le cylco n’est ni assuré ni immatriculé mais surtout que le conducteur n’est âgé que de 13 ans ! Les PV relatifs aux diverses infractions ont été rédigés, le cyclomoteur a été saisi et les parents du jeune garçon ont été contactés", rapporte le communiqué.