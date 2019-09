AG Insurance ne sponsorisera plus le Mémorial Van Damme

(Belga) AG Insurance ne sponsorisera plus le Mémorial vVn Damme, a appris L'Echo. Depuis 2014, l'assureur était le principal sponsor du meeting d'athlétisme, qui s'est tenu vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

"Dans notre stratégie de sponsoring, nous avons décidé de mettre plus l'accent sur ce qu'on appelle les événements 'participatifs', comme les 10 Miles Series", explique Laurence Gijs, porte-parole d'AG Insurance. "Sous le chapeau qu'on appelle 'Move by AG', nous souhaitons dorénavant prioritairement promouvoir la mise en mouvement et les activités sportives sous toutes leurs formes." AG Insurance - la marque que développe en Belgique Ageas, l'ancienne branche assurances du groupe Fortis - avait d'abord sponsorisé trois premières années du Mémorial Van Damme, puis reconduit l'investissement pour deux ans avant de sponsoriser une dernière édition, celle qui vient de se dérouler. Confidentiel, le budget consacré par AG Insurance au Mémorial se chiffre en centaines de milliers d'euros. Le budget global du meeting dans son ensemble tourne pour sa part autour des 4,5 millions d'euros. (Belga)