Mondial-2019 de rugby: les "Ours" russes visent une victoire

Qualifiés grâce à un improbable concours de circonstances, les "Ours" russes abordent le deuxième Mondial de leur histoire au Japon (20 septembre - 2 novembre) avec l'unique objectif de remporter un match: ce serait une première.

La disqualification de l'Espagne, la Roumanie et la Belgique, coupables d'avoir aligné des joueurs non éligibles durant les éliminatoires, a offert à la Russie son billet pour le Japon, huit ans après une première expérience en Nouvelle-Zélande qui s'était achevée par quatre défaites en autant de matches.

Cette fois, le sélectionneur gallois des "Ours", Lyn Jones, aimerait voir ses joueurs en remporter au moins un. Les deux premières rencontres, face au pays organisateur puis aux Samoa, sont les plus abordables avant les deux écueils que constitueront l'Irlande et l’Écosse.

Le match d'ouverture face au XV japonais sera "le plus gros match de l'histoire du rugby russe", estime Jones, arrivé à la tête de la sélection en 2018 alors que, théoriquement, la Russie était à l'époque éliminée de la course au Mondial.

Malgré des matches de préparation décevants, marqués par une déculottée reçue contre l'Italie (85-15), Lyn Jones veut y croire. "La bonne nouvelle est qu'on peut les battre", a-t-il osé.

Si la Russie est un petit pays du rugby, le ballon ovale n'y est pas nouveau. Le premier match officiel date des années 1920 et le premier championnat professionnel a eu lieu en 1936. Le rugby a ensuite été banni par Staline, qui y voyait un sport bourgeois, avant de renaître sous Khrouchtchev.

En plus du capitaine Vasily Artemyev, formé en Irlande et passé par Northampton (Angleterre), seuls deux joueurs jouent dans un club étranger. Tous les autres évoluent dans le petit championnat local (huit équipes) dominé par Enisei et Krasny Yar, deux clubs basés à Krasnoïarsk, ville sibérienne située plus de 3.000 km à l'est de Moscou.