Le 100e anniversaire du Goncourt de Marcel Proust célébré par la galerie Gallimard

La galerie Gallimard propose à partir de mercredi une exposition Marcel Proust pour le centième anniversaire de l'attribution du prix Goncourt à l'écrivain.

Une soixantaine de documents dont le carnet de notes personnel de Marcel Proust, "Moi prix Goncourt" (vers 1920-1921) et, pour la première fois exposés, deux dessins de Paul Morand prêtés par la Bibliothèque nationale de France: "Marcel Proust au Ritz" (vers 1917) et "Marcel Proust sur son lit de mort" (novembre 1922), seront présentés au public jusqu'au 23 octobre.

Lettres, manuscrits, dessins et photographies ont été rassemblés à partir des archives des éditions Gallimard, de la Maison de Tante-Léonie (Illiers-Combray), du prix Goncourt (Nancy), de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

L'histoire entre Proust et Gallimard a commencé par un malentendu. En 1912, "Du côté de chez Swann", premier volume d'"A la recherche du temps perdu" achevé, Proust souhaiterait le faire publier à la NRF (la maison d'édition de Gallimard). Las! son manuscrit est hâtivement rejeté. Proust se rabat sur Bernard Grasset qui accepte de publier l’ouvrage en 1913... à compte d’auteur. "Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF", écrira plus tard André Gide à l'origine du refus.

André Gide, Jacques Rivière (alors secrétaire de la NRF) et Gaston Gallimard feront de la reconquête de Marcel Proust l’une des grandes priorités de la maison.

"J'ai pour (votre œuvre), comme pour vous, une affection jalouse: exigez donc de moi, brutalement, ce que vous voulez et je m'emploierai de toutes mes forces à ne jamais vous décevoir", n'hésite pas à écrire Gaston Gallimard dans une des lettres adressées à l'écrivain.

C'est seulement au printemps 1916 que Gaston Gallimard parviendra finalement à persuader Marcel Proust de se détacher de Grasset et de lui confier ses prochains livres.

En octobre 1917, Gaston Gallimard rachète à Grasset les quelque deux cents exemplaires de "Du côté de chez Swann" qui n’ont pas été vendus. Il les revêt d’une couverture NRF avant de les remettre en vente.

Les rééditions par Gallimard de "Du côté de chez Swann" et "À l’ombre des jeunes filles en fleurs", achevé d’imprimer le 30 novembre 1918, seront toutes deux mises en vente après la guerre en juin 1919.

C'est un coup gagnant pour la maison Gallimard. Le 10 décembre 1919, Marcel Proust reçoit le 17e prix Goncourt pour "À l’ombre des jeunes filles en fleurs", deuxième volet d’"À la recherche du temps perdu", face au grand favori Roland Dorgelès.

Parallèlement à cette exposition, Gallimard va rééditer en coffret le 12 septembre les quatre volumes d'"À la recherche du temps perdu" dans la prestigieuse collection de la Pléiade (7.408 pages, 271 euros).