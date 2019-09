Vaste opération de police contre le trafic d'armes dans la région de Mons et près de la frontière française

Les médias SudPresse et DH rapportaient ce mardi matin de nombreuses perquisitions menées par les hommes du parquet fédéral, de la police judiciaire fédérale de Mons ainsi que de plusieurs zones de police locale dans la région de Mons et à proximité de la frontière française. Ces actions viseraient le trafic d'armes, plus particulièrement dans le milieu des gens du voyage, indiquait la DH.