En séjour illégal, des travailleurs du bâtiment sans contrat sont arrêtés par la police à Bruxelles (vidéo)

Les équipes du magazine "Enquête" ont suivi un contrôle de police à l'entrée de Bruxelles.

Deux personnes en séjour illégal ont été contrôlées par la police à l'entrée de Bruxelles. "Nous avons contrôlé deux personnes à bord d'un véhicule. Ces personnes sont de nationalité brésilienne et n'ont plus de visas pour être ici en Belgique. Apparemment, ces personnes travaillent dans le bâtiment et n'ont pas de contrat de travail, où en tout cas ne savent pas me montrer de contrat de travail et elles ne sont pas domiciliées chez nous", précise le policier.

"On suspecte des personnes qui sont ici de manière illégale (...) On a contacté le gérant de la société. On lui a demandé de venir, mais elle ne veut pas se rendre ici. Probablement qu'elle n'est pas en règle. On va dépanner le véhicule. La personne sera contactée ultérieurement et on lui demandera des comptes pour savoir pourquoi elle n'a pas payée sa taxe de roulage et pourquoi elle emploie des gens qui sont hors visa ici dans notre pays et pourquoi il n'y a pas de contrat de travail qui peut nous être exhibé", ajoute l'agent.



