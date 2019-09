Le limogeage de Bolton montre la défaite de la campagne de sanctions, estime Téhéran

(Belga) Le limogeage par le président américain Donald Trump de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, est le "signe clair" que la campagne de sanctions américaines contre l'Iran est un échec, a déclaré mardi soir un haut responsable iranien.

"La marginalisation de Bolton et son renvoi ne sont pas un accident, mais un signe clair de la défaite de la stratégie de pression maximale de l'Amérique" contre l'Iran, a tweeté Hesameddin Ashena, un conseiller du président iranien Hassan Rohani. "N'ayez aucun doute (sur le fait) que nous avons le pouvoir de gérer l'approche américaine à l'égard de l'Iran et que nous ne reculerons jamais. Le blocus de l'Iran sera brisé", a dit ce conseiller. La décision du président Trump qui porte sur l'un des postes les plus influents de la Maison Blanche, intervient dans un climat particulièrement tendu entre les Etats-Unis et l'Iran. M. Trump a envoyé sur ce dossier des signaux contradictoires, entre extrême fermeté et volonté de négocier, voire même de rencontrer son homologue iranien Hassan Rohani. Le président américain a eu une série de désaccords avec son conseiller sur l'Iran qui a été soumis à des sanctions américaines paralysant depuis l'année dernière son économie. Ces sanctions ont été imposées après que les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire de 2015 qui a accordé à l'Iran un allègement des sanctions en échange de restrictions sur son programme nucléaire. (Belga)