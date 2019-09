Japon: lancement d'un vaisseau de ravitaillement de l'ISS annulé

(Belga) Un incendie aux environs du pas de tir de fusées japonaises a entraîné l'annulation de l'envoi dans l'espace d'un vaisseau de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS), a mercredi matin annoncé l'exploitant.

Le lancement de ce véhicule de transport de marchandise via une fusée H-2B était prévu mercredi à 6H33 (mardi 21H33 GMT), mais un départ de feu à proximité a été détecté vers 03H05 (mardi 18H05 GMT), a indiqué Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dans un bref communiqué. La base de lancement se trouve à Tanegashima, une île du sud-est de l'archipel. "Les opérations d'extinction sont en cours", précisait alors l'entreprise, connue aussi dans le milieu de l'aviation. "Des inspections sont nécessaires pour connaître les raisons de cet incendie et analyser les conséquences sur les équipements, ce qui nécessite du temps, d'où l'annulation du tir prévu", a-t-elle ajouté. Aucune date n'est encore fixée pour une nouvelle tentative. Le lanceur H-2B devait envoyer dans l'espace le 8e vaisseau de ravitaillement de l'ISS fourni par le Japon, HTV-8 aussi appelé Kounotori8. Le précédent, 7e du nom, avait rejoint la Station spatiale internationale en septembre dernier. Depuis 2009, sept HTV ont rallié sans problème l'ISS, afin d'apporter à son équipage des équipements et des vivres et de récupérer les ordures. La fusée H-2B et le HTV ont été conçus et fabriqués en commun par la Jaxa et le conglomérat industriel diversifié Mitsubishi Heavy Industries (MHI). (Belga)