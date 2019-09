Décès de Robert Mugabe - Le corps de Mugabe quitte Singapour pour le Zimbabwe

(Belga) Le corps de Robert Mugabe a quitté mercredi Singapour, où l'ex-président du Zimbabwe est décédé le 6 septembre à l'âge de 95 ans, à destination de son pays où il doit être inhumé après un hommage national, a annoncé son neveu Adam Molai.

L'avion transportant le corps de Mugabe a décollé de Singapour vers 01H30 GMT. Mardi, une messe privée avait été célébrée dans un funérarium de Singapour en présence de proches de l'ancien chef d'Etat, évincé du pouvoir en 2017 par l'armée, et de responsables zimbabwéens. Robert Mugabe avait été hospitalisé début septembre à Singapour où, selon sa famille, il est mort de vieillesse. Sitôt rapatriée au Zimbabwe, la dépouille sera transportée dans son village de Zvimba, à l'ouest de Harare, pour une veillée funèbre, selon un autre de ses neveux, Leo Mugabe. Jeudi et vendredi, le cercueil de Robert Mugabe sera exposé au stade Rufaro, dans la banlieue de Harare, "pour permettre à la population de tout le pays de rendre hommage "à l'illustre héros de la guerre de libération", selon Mme Mutsvangwa. C'est dans ce stade que Robert Mugabe avait, le 18 avril 1980, pris les rênes de l'ancienne Rhodésie sous domination britannique des mains de son ancien dirigeant blanc Ian Smith. A la tête du Zimbabwe depuis 1980, le "camarade Bob", ainsi que le désignaient les membres de son parti, a été écarté par un coup de force de l'armée, qui a installé son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, dans son fauteuil. Salué comme l'icône de la lutte pour l'indépendance de l'ex-colonie britannique, Robert Mugabe incarne aussi l'image d'un despote qui a régné trente-sept ans d'une main de fer sur son pays et l'a précipité dans une crise économique dont il n'est toujours pas sorti. La ministre de l'Information, Monica Mutsvangwa, a confirmé lundi que le pays lui rendrait un hommage national. (Belga)