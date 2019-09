Météo: de la pluie et du gris aujourd'hui, MAIS regardez le week-end qui nous arrive!

Aujourd'hui, une perturbation associée à une dépression située entre l'Islande et la Scandinavie, traverse notre pays. Nous recevrons donc de la pluie (faible pluie ou bruine qui va se déplacer de l'ouest vers l'est) qui tombera d'un ciel plutôt gris, ceci dans un air qui ne reste pas désagréable bien que généralement sous les 20°C. Le vent sera souvent modéré, et dans la région côtière parfois assez fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h dans l'intérieur, et autour de 60 km/h à la côte.

Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec le risque d'un peu de pluie ou une ondée, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, on notera le présence d'éclaircies. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout avec davantage de soleil depuis l'ouest. En soirée, la nébulosité augmentera à nouveau sur l'ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, une faible perturbation traversera notre pays du nord-ouest vers le sud-est, accompagnée de faibles pluies et quelques ondées. A l'arrière, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies de plus en plus larges depuis le littoral l'après-midi. Les maxima seront de l'ordre de 19 à 21 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord.

Samedi, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Maxima de 17 à 21 degrés.

Dimanche, il fera sec et ensoleillé avec des maxima autour de 24 degrés dans le centre.