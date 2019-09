Des perturbations traverseront le pays mercredi et vendredi

(Belga) Une perturbation associée à une dépression située entre l'Islande et la Scandinavie (conséquence de l'ouragan Dorian) traversera la Belgique mercredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Une autre perturbation est par ailleurs attendue vendredi.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec progressivement des périodes de faibles pluies ou de bruines à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés en plaine, mais pourraient atteindre 20 ou 21 degrés sous quelques éclaircies locales. Le vent sera souvent modéré, et dans la région côtière parfois assez fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h dans l'intérieur, et autour de 60 km/h à la Côte. Durant la nuit, il y aura assez bien de champs nuageux avec parfois quelques précipitations. Sur les sommets ardennais, la visibilité pourrait être réduite par les nuages bas. En fin de nuit, des éclaircies se développeront sur l'ouest du territoire. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés. Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec le risque d'un peu de pluie ou d'une ondée, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, des éclaircies sont attendues. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout avec davantage de soleil depuis l'ouest. En soirée, la nébulosité augmentera à nouveau sur l'ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 22 ou 23 degrés dans le centre. Vendredi, une faible perturbation traversera le pays du nord-ouest vers le sud-est, accompagnée de faibles pluies et quelques ondées. A l'arrière, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies de plus en plus larges depuis le littoral l'après-midi. Les maxima seront de l'ordre de 19 à 21 degrés dans le centre du pays. Samedi, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées et des maxima compris entre 17 et 21 degrés. Dimanche, il fera sec et ensoleillé avec des maxima autour de 24 degrés dans le centre. (Belga)