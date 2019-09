Israël: que signifie la promesse de Netanyahu d'annexer la vallée du Jourdain ?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mardi d'annexer la vallée du Jourdain, région stratégique de la Cisjordanie occupée, s'il est réélu aux législatives du 17 septembre.

Que signifie vraiment cette promesse qui intervient à une semaine des élections ?

- Qu'a dit M. Netanyahu?

Il a annoncé en conférence de presse mardi son intention d'annexer à Israël les colonies juives construites dans la vallée du Jourdain, une bande de terre fertile qui s'étire du sud du Lac de Tibériade au nord de la mer Morte.

"Il y a un endroit où nous pouvons appliquer la souveraineté d'Israël immédiatement après les élections", a déclaré M. Netanyahu, en montrant la carte de la vallée du Jourdain.

"Aujourd'hui, j'annonce mon intention d'appliquer, avec le prochain gouvernement, la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte", a-t-il ajouté.

Il a précisé que l'annexion ne comprendrait pas les villes palestiniennes, comme par exemple Jéricho, qui serait alors en réalité encerclée.

Selon M. Netanyahu, le plan de paix que l'administration Trump devrait prochainement dévoiler offrait une opportunité "historique et unique" pour cette annexion.

- Avait-il déjà dit la même chose ?

Oui et non. Quelques jours avant les élections du 9 avril dernier, M. Netanyahu avait promis l'annexion de colonies juives construites en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Et encore récemment il a dit vouloir mettre en oeuvre la "souveraineté israélienne" sur des territoires palestiniens.

Mais le Premier ministre n'avait pas fourni d'échéancier ni de plan concret d'annexion. Or, mardi il a désigné spécifiquement un lieu, la vallée du Jourdain, et s'est engagé à aller de l'avant "immédiatement" après les élections si son parti, le Likoud, dirige le gouvernement.

Au terme des dernières élections, le Likoud avait obtenu 35 sièges, sur les 120 du Parlement, soit autant que la formation "Bleu-blanc" de son rival Benny Gantz. Incapable de former un gouvernement de coalition, M. Netanyahu avait convoqué de nouvelles élections, prévues le 17 septembre.

- Qu'est-ce que la vallée du Jourdain ?

La vallée du Jourdain compte pour environ 30% de la Cisjordanie occupée, et elle s'étire à l'est de ce territoire le long de la frontière jordanienne.

La majorité de cette vallée fait partie de la zone "C" de la Cisjordanie occupée. La zone "C" compte au total pour environ 60% de l'ensemble de la Cisjordanie et est principalement administrée par Israël.

Environ 10.000 des 400.000 colons israéliens établis en Cisjordanie occupée vivent actuellement dans la vallée du Jourdain, selon des données du gouvernement israélien et d'ONG, mais cette zone est hautement stratégique, car frontalière et coeur d'une industrie agricole.

Environ 65.000 Palestiniens vivent dans la vallée du Jourdain, selon l'organisation israélienne Btselem.

- Quelles ont été les réactions ?

Les Palestiniens ont fustigé la promesse de campagne de Benjamin Netanyahu.

"C'est une violation flagrante du droit international, c'est du vol de terre flagrant, c'est du nettoyage ethnique. Il détruit non seulement la solution à deux Etats, mais toute chance de paix, ça change la donne", a déclaré à l'AFP Mme Hanane Achraoui, cadre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

La Turquie, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont aussi mis en garde Israël contre une mesure qui pourrait avoir des conséquences régionales.

L'ONU a aussi mis en garde contre une annexion qui "serait dévastatrice pour la possibilité de relancer les négociations, la paix régionale et l'essence même d'une solution à deux Etats", israélien et palestinien vivant côte-à-côte.

Pour l'Union européenne, le plan de Netanyahu "compromet" les perspectives de paix.

Le président américain n'avait pas réagi mercredi matin au projet du Premier ministre israélien.

- Que va-t-il se passer ?

Pour Ofer Zalzberg, analyste à l'International Crisis Group, la proposition de M. Netanyahu vise avant tout à mobiliser son électorat de droite, pro-colonies, à quelques jours d'élections cruciales pour sa survie politique.

Les conséquences pour les Palestiniens d'un tel projet seraient plus symboliques que pratiques, estime-t-il. Car la Vallée du Jourdain tombe pour l'essentiel dans la "zone C" de la Cisjordanie, déjà sous contrôle israélien.

Pour les Palestiniens, l'annexion pérenniserait toutefois une situation jugée pour l'instant temporaire, en attentant la création d'un Etat de Palestine, souligne M. Zalzberg.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a prévenu que l'annexion invaliderait tous les accords conclus entre Israéliens et Palestiniens.