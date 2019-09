France: elle abandonne son bébé de 5 mois devant un bar pour "responsabiliser" le père

Selon elle, c'était l'unique solution. Une mère de 35 ans a abandonné son bébé de 5 mois dans sa poussette à Montigny-le-Bretonneux, en région Île-de-France.

Il est environ 18 heures, ce mardi, lorsque cette mère de 35 ans abandonne une poussette devant une brasserie située à Montigny-le-Bretonneux, en région Île-de-France. A l'intérieur, se trouve son bébé âgé de seulement 5 mois.

C'est un employé de l'établissement qui découvre le nourrisson et décide d'alerter la police, comme le rapporte Le Parisien. "Elle a abandonné son gamin dans la poussette devant le bar. J'ai appelé la police. Mais comme cette dame est connue dans le quartier, des femmes ont pris le bébé dans leurs bras. On lui a donné à boire et il a été calmé en attendant la police", décrit-il dans les colonnes du quotidien.

A leur arrivée, les policiers constatent que le bébé se porte bien. Le père de l'enfant se présente aux autorités et explique que son ex-compagne et mère du bébé lui reproche de ne pas assumer son rôle. Pour le responsabiliser, elle a donc décidé d'abandonner son enfant devant son établissement, l'obligeant ainsi à s'en occuper malgré lui.





"Ce bébé aurait pu être enlevé ou blessé"



La mère de famille a été interpellée et placée en garde à vue. Selon elle, la faute revient au père de l'enfant qui n'assume pas son rôle de père. "C'est une attitude irresponsable. Ce bébé aurait pu être enlevé ou blessé. Mais fort heureusement, il est en parfaite santé", explique une source proche de l'enquête au Parisien.

Cette femme est également mère de deux autres enfants âgés de 2 et 7 ans. La justice devra déterminer si ces derniers sont en sécurité.