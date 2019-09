Inauguration du "Bouquet de Tulipes" de Koons le 4 octobre

Le "Bouquet de Tulipes" de l'artiste américain Jeff Koons sera inauguré le 4 octobre, a indiqué la mairie de Paris, en présentant mercredi les grandes lignes de la 18e édition de la Nuit blanche qui se tiendra le lendemain.

"Le 4 octobre, sauf événement imprévisible, sera inauguré le Bouquet de Tulipes de Jeff Koons. C'est inscrit à l'agenda de la maire de Paris et du mien", a affirmé l'adjoint à la Culture de la Ville de Paris, Christophe Girard.

L'inauguration de cette sculpture controversée (haute de 10 mètres et pesant 30 tonnes) se fera en présence de l'artiste, qui fait régulièrement polémique pour ses oeuvres jugées kitsch et révélatrices d'une marchandisation excessive de l'art contemporain. L'ancienne ambassadrice américaine Jane Hartley sera également présente.

A l'origine, cette oeuvre avait été proposée par l'ambassade américaine à la mairie de Paris, au lendemain des attentats de 2015, comme un hommage aux victimes.

Jeff Koons avait souhaité qu'elle soit installée près du Trocadéro, entre le musée d'art moderne et le Palais de Tokyo, un lieu fréquenté par les touristes. Devant la levée de boucliers, un emplacement plus discret, visible du petit Palais et à quelques encablures de l'ambassade américaine, avait été choisi sur un jardin municipal.

Cette inauguration aura lieu quelques heures avant une Nuit blanche placée sous le signe du mouvement et de la mobilité, avec une foison de projets, sous la houlette de Didier Fusillier, en tant que directeur artistique, et Jean-Max Colard, conseiller artistique.

Parmi eux, l'installation d'un vélodrome sur une portion du périphérique, entre porte de Pantin et porte de la Villette, une traversée à pied ou en petites foulées via deux itinéraires de 8 km environ à travers plusieurs hauts lieux de la capitale (Musée du Louvre, théâtre du Châtelet, palais de Chaillot...) ainsi qu'une parade reliant la place de la Concorde à Bastille, conviant de grands noms de l'art contemporain.

L'occasion d'admirer la pyramide de miroirs imaginée par Daniel Buren, dont c'est la première participation à une Nuit blanche, le Godzilla de la compagnie Les plasticiens volants, des plateformes tirées par des chevaux en costume de fête voulue par la plasticienne Annette Messager ou un propulseur de barbe à papa créé par Vivien Roubaud.

Pour la première fois, le budget de la Nuit blanche dépasse les 2 millions d'euros (2,4 millions dont 1 million venant du mécénat), a souligné M. Girard, lors de cette conférence de presse où assistait également la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Événement gratuit lancé en 2002, la Nuit blanche s’étendra à plusieurs communes autour de Paris, dont Vincennes, Aubervilliers, Gennevilliers.