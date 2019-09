USA: Décès de T. Boone Pickens, légende du pétrole et des raids d'entreprise

La personnalité de T. Boone Pickens, une légende de la production de pétrole et de gaz et prédateur d'entreprises, avait la taille démesurée du Texas, son Etat d'adoption. Il y est mort mercredi à l'âge de 91 ans.

Le décès de l'homme d'affaires qui a bâti seul sa fortune, très diminué après plusieurs accidents cardio-vasculaires et une lourde chute en 2017, est survenu "le 11 septembre 2019, de causes naturelles, entouré de ses amis et de sa famille", a annoncé Jay Rosser, un porte-parole sur le site de la fondation créée par le milliardaire.

"Pickens était un pionnier de l'industrie pétrolière et gazière, un défenseur de la première heure des droits des actionnaires, un précurseur en matière de remise en forme et de santé (au sein de l'entreprise) ainsi qu'un philanthrope généreux qui a fait don de plus d'un milliard de dollars", souligne la fondation dans un portrait succinct mais qui décrit bien cet homme aux multiples facettes.

- Actionnaire roi -

Après avoir fondé le groupe Mesa Petroleum en 1957, pour en faire un des tout premiers groupes gazier et pétrolier indépendant des Etats-Unis, T. Boone Pickens s'est fait un nom en réclamant plus de droits pour les actionnaires et en arguant que la rémunération des dirigeants d'une société devait être corrélée au sort de l'action.

Une idée révolutionnaire dans les années 80, elle est devenue aujourd'hui la règle mais a été dévoyée au point d'être sans doute méconnaissable aux yeux de son défenseur d'alors.

Selon le New York Times, ses multiples raids hostiles sur des concurrents bien plus gros --rarement réussis mais toujours rémunérateurs-- lui ont valu le titre d'homme d'affaires le plus haï d'Amérique.

Comme en écho à l'actuel occupant de la Maison Blanche qu'il a aidé activement à remporter l'élection de 2016, T. Boone Pickens réclamait que les investisseurs américains soient aussi bien traités au Japon ou ailleurs, que les hommes de ces pays ne l'étaient aux Etats-Unis.

Républicain de toujours, il n'a pas hésité à financer à coup de millions de dollars une campagne pour salir les états de service pourtant impeccables de John Kerry durant la guerre du Vietnam, alors qu'il tentait de chasser George W. Bush de la Maison Blanche.

En juillet 2008, T. Boone Pickens avait ajouté une nouvelle corde à son arc, en mettant 100 millions de ses propres dollars dans une vaste campagne pour dénoncer la dépendance des Etats-Unis au cartel du pétrole (OPEP) et promouvoir l'indépendance énergétique de la première économie du monde.

Celle-ci atteindra finalement son objectif en décembre 2018. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, les Etats-Unis ont exporté sur une semaine plus de produits pétroliers qu'ils n'en ont importés.

T. Boone Pickens a promu inlassablement l'exploitation du gaz de schiste pour mener les Etats-Unis à cette indépendance énergétique qu'il a défendue bec et ongles. Et dès 2017, les Etats-Unis sont devenus un exportateur net de gaz pour la première fois en 60 ans.

- Twittos octogénaire -

Allure athlétique, l'investisseur, est né le 22 mai 1928 à Holdenville, une petite bourgade de l'Oklahoma, d'un père déjà dans les activités pétrolières. Sa mère fut chargée du rationnement dans plusieurs comtés pendant la Deuxième guerre mondiale.

Selon sa biographie, le virus de l'entrepreneuriat l'a infecté dès sa jeunesse, quand il a étendu patiemment son empire de distribution des journaux aux quartiers alentours du sien.

Il décrochera un diplôme de géologue en 1951.

Jamais avare de bons mots, il a longtemps été la coqueluche des médias et il a su habilement utiliser les réseaux sociaux.

A 84 ans, il avait ainsi eu un échange mémorable sur Twitter avec le rappeur Drake, de quelque 60 ans son cadet.

Quand Drake a tweeté: "le premier million est le plus dure", T. Boone Pickens lui a rétorqué: "le premier milliard, c'est autrement plus difficile".