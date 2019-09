Yahoo Japan (SoftBank) lance une OPA sur le groupe de e-commerce Zozo

Yahoo Japan, filiale de SoftBank Group, a annoncé jeudi une offre publique d'achat (OPA) sur Zozo, groupe japonais de commerce en ligne spécialisé dans la mode, dont il veut racheter 50,1% pour quelque 400 milliards de yens (3,36 milliards d'euros).

Yahoo Japan compte acquérir plus de 152,9 millions d'actions Zozo au prix unitaire de 2.620 yens, selon un communiqué de SoftBank Group, ce qui représente une prime de 21% par rapport au cours de clôture du site marchand mercredi.

Le fondateur et jusqu'alors principal actionnaire de Zozo, le fantasque milliardaire japonais Yusaku Maezawa, a accepté de vendre la majorité de ses parts (30,37%) pour n'en garder que 6,39% et a quitté jeudi ses fonctions de président de la société, précise SoftBank Group.

L'opération va renforcer l'activité de commerce en ligne de Yahoo Japan, qui tente de lutter contre des géants du secteur comme Amazon et Rakuten. Avec son site Zozotown, lancé en 2004, Zozo est l'un des principaux acteurs de vente en ligne de vêtements au Japon.

Dans un tweet, Yusaku Maezawa a indiqué qu'il souhaitait emprunter "une nouvelle voie" et a annoncé une conférence de presse plus tard dans la journée.

Connu pour ses excentricités, cet entrepreneur de 43 ans détonne dans le paysage nippon des affaires, habituellement très feutré.

M. Maezawa a notamment réservé l'an dernier un vol privé autour de la Lune à bord d'une fusée encore en développement de SpaceX, la société d'Elon Musk, qui devrait avoir lieu en 2023 au plus tôt.

Egalement amateur d'art contemporain - il est aussi connu pour s'être offert une oeuvre de Jean-Michel Basquiat pour une somme record de 110,5 millions de dollars en 2017 - M. Maezawa avait indiqué qu'il comptait inviter plusieurs artistes dans son futur voyage spatial.

Début 2019, il s'était également amusé à battre le record du tweet le plus partagé de l'histoire, en promettant de l'argent à certains de ses "followers" (abonnés) tirés au sort.

Après l'annonce de son OPA, Yahoo Japan gagnait 2,68% à 306 yens à la Bourse de Tokyo vers 11H00 (02H00 GMT), tandis que Zozo bondissait de 14,87% à 2.488 yens à la même heure. Après avoir également démarré la séance en hausse, SoftBank Group repartait toutefois à la baisse (-0,83% à 4.638 yens).

L'opération est "un plus pour Yahoo Japan" et aussi pour Zozo, qui va ainsi obtenir "le soutien financier dont (l'entreprise, NDLR) a besoin pour ses nouvelles activités et son expansion à l'étranger", a estimé Mitsushige Akino, un responsable d'Ichiyoshi Asset Management cité par l'agence Bloomberg.