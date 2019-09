Charleroi: ils se font des frites et un croque-monsieur en pleine nuit, puis s'endorment

Les pompiers de Marcinelle ont dû intervenir deux fois dans les dernières heures, à cause de l'imprudence de deux personnes.

Tout d'abord à Montignies-sur-Sambre, où vers 3h du matin, un immeuble de six appartements a été évacué par ses occupants. En cause: un important dégagement de fumée au 2e étage. Les pompiers de la zone sont intervenus pour constater que l'occupant des lieux s'était fait un croque-monsieur, mais l'avait oublié sur le feu, avant de s'endormir. Conséquences limitées: les occupants ont pu rapidement regagner leur domicile.

A Marcinelle, par contre, la situation a été plus dangereuse. Vers 9h ce jeudi matin, les secours ont été appelés Rue de la Concorde, également dans un immeuble à appartements de 5 étages. Au 3e étage, un début d'incendie était en cours. La police est arrivée plus tôt que les pompiers, et un agent a défoncé la porte. Il s'est rendu compte qu'une casserole pleine d'huile ou de graisse, oubliée, était en train de brûler. La police a réveillé l'occupant des lieux, qui dormait lourdement. Ils ont tous deux été légèrement intoxiqués mais n'ont pas dû être hospitalisés.