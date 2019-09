Accord de gouvernement wallon: le cdH déposera une proposition de décret sur l'assurance autonomie au parlement

Le cdH déposera vendredi une proposition de décret sur l'assurance autonomie, reprenant ce qui avait "été négocié avec le secteur et les mutuelles" sous la précédente législature, a expliqué jeudi son chef de groupe au parlement wallon, François Desquesnes, sur nos ondes.



Les humanistes ont regretté dès lundi que l'assurance autonomie ne figure pas dans l'accord de gouvernement wallon conclu par le PS, le MR et Ecolo. Lors de la législature précédente, les centristes - en coalition avec les libéraux - portaient la mise en place d'un tel projet. Ce dernier n'avait finalement pas pu voir le jour en raison de la défection d'une députée MR, qui avait mis fin à la majorité MR-cdH.

La mesure était pourtant l'un des grands chantiers de la législature régionale que le gouvernement wallon avait finalisé en février. Elle repose sur une cotisation de 36 euros par an qui contribue, d'une part, à des services d'aide à domicile pour les personnes dépendantes et, d'autre part, à une allocation pour les personnes de plus de 65 ans en perte d'autonomie et aux faibles revenus.

"Notre proposition de décret reprendra ce qui a été négocié avec le secteur et les mutuelles, et ce sur quoi le PS, le MR et Ecolo ont dit oui. Nous allons donc les prendre au mot", a expliqué M. Desquesnes. L'humaniste a ensuite rappelé que l'assurance autonomie figurait dans la note "coquelicot", élaborée par le duo PS-Ecolo, mais aussi dans les textes de l'ancien gouvernement MR-cdH.