Le GSM au volant très sévèrement PUNI la semaine prochaine: "Les campagnes ont montré leur limite, on en a marre"

Le parquet de Hal-Vilvorde en Brabant flamand va punir sévèrement les infractions routières. Si vous roulez avec un GSM au volant, vous passerez directement par la case tribunal. Attention: l'arrondissement s'étend autour de Bruxelles, et vous pourriez passer sans le savoir.

L'action commence lundi, et elle va durer une semaine. Dans tout l'arrondissement de Hal-Vilvorde (qui encercle Bruxelles et une bonne partie du Ring), certains comportements dangereux comme le fait d'utiliser un téléphone en conduisant seront très sévèrement punis.

"Nous avons décidé, dans ces cas-là, de ne pas proposer de transaction pénale, mais d'immédiatement citer les automobilistes devant le tribunal de police", a expliqué Gilles Blondeau, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, dans le RTL info 13h.

L’usage du téléphone au volant serait responsable de 5 à 10 % des accidents et provoquerait chaque année la mort de 30 à 60 personnes.





De 116 à 2.000€ ?

En temps normal, la transaction financière proposée est de 116 euros pour ce genre d'infraction ; mais devant le tribunal, les sanctions devraient être plus élevées.

"On parle d'amende de 160 à 2.000 euros, plus les frais de justice. Voire une déchéance du droit de conduire. L'objectif est clairement de marquer les esprits: les campagnes ont montré leur limite, on en a marre, il faut d'autres solutions", précise Benoit Godart, porte-parole de VIAS, l'institut de la sécurité routière.

Dans l’arrondissement Hal-Vilvorde, pendant une semaine, le parquet demandera automatiquement le retrait du permis, mais c’est le juge qui prend la décision finale.