Coup fatal pour un vaste trafic de drogue: la police de Bruxelles-Nord fait une grosse prise et boucle 10 suspects

La zone de police de Bruxelles-Nord, active sur les communes de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-noode et Evere), annonce par communiqué avoir frappé un grand coup contre le trafic de cannabis.



"Tout a commencé pour les enquêteurs lors d’une perquisition menée le 24 juin 2019 dans le cadre d’un dossier de vols qualifiés à Schaerbeek. Sur place, les policiers ont retrouvé 3 kg de marijuana ainsi que 5000€", nous indique Audrey Dereymaeker dans son communiqué.



Les enquêteurs ouvre alors un nouveau dossier et mènent divers devoirs d'enquête. Très rapidement, une nouvelle vague de perquisitions est menée deux jours plus tard, le 26 juin. À Watermael-Boitsfort, 600 plants de cannabis sont retrouvés. Le lendemain, le 27, 500 plants de cannabis sont récupérés à Kraainem.

L’envergure du réseau se dévoile

Dans les jours et les semaines qui suivent, la Brigade Judiciaire Centralisée de la police locale procède régulièrement à des perquisitions dans la région bruxelloise, sa périphérie, mais aussi en province de Liège. "Au fur et à mesure des perquisitions, l’envergure du réseau se dévoile", commente Audrey Dereymaeker.



Le coup fatal au réseau survient ce lundi 9 septembre. Une dizaine de perquisitions sont opérées et mettent un terme aux agissements des trafiquants. "Le travail policier a été exceptionnel : au total, les enquêteurs ont mis au jour 16 plantations, soit un total de 7834 plants. Mais l’enquête a aussi permis de retrouver la somme de 79.800 €, de saisir 7 véhicules ainsi que 31 kg de marijuana prêts à la vente", indique le communiqué officiel.





D'après la police de Bruxelles-Nord, 28 perquisitions ont été menées au total. Elles ont permis de placer sous mandat d'arrêt 10 individus: D.S, 33 ans, homme ; H.A, 24 ans, homme ; H.K, 23 ans, homme ; C.E, 38 ans, homme ; M.D, 28 ans, homme ; B.J, 29 ans, homme ; L.E, 30 ans, homme ; M.O, homme ; H.G, 19 ans, homme ; M.E, 26 ans, homme ; C.K, 30 ans, femme ; C.A, 19 ans, homme ; T.X, 23 ans, homme, V.S, 25 ans, femme.



Quatre autres suspects ont été expulsés vers l'Albanie.