Cette grande entreprise recrute des centaines de personnes en Belgique

Après avoir recruté 2.250 travailleurs depuis l'an passé, Engie continue sa recherche de nouveaux talents et veut atteindre la barre des 3.000 nouvelles recrues d'ici la fin de l'année en Belgique. Le groupe va dès lors organiser, pour la quatrième fois, le 21 septembre, un "jobday" qui se déroulera à Nivelles, Roulers, Hoboken et Doel sur quatre sites de l'entreprise spécialisée dans l'énergie et les services.



En 2018, Engie a recruté 1.400 nouveaux collaborateurs et depuis le début de l'année, le compteur affiche 850 recrutements. Engie emploie quelque 17.000 personnes en Belgique, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs privés du pays. "L'offre de postes vacants est diversifiée. Non seulement les techniciens ou les ingénieurs sont les bienvenus, mais également les personnes intéressées par la vente, l'informatique et la finance", indique Engie.



Les candidats peuvent s'inscrire en ligne via le site internet www.engie.be/jobday, à la suite de quoi ils/elles seront contacté(e)s pour fixer un rendez-vous au Jobday sur un des quatre sites prévus.