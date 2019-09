Des nuages avant un week-end doux au ciel dégagé

(Belga) Les nuages seront très présents vendredi après-midi sur la plupart des régions, avant de disparaitre en soirée et de mener à un ciel serein et calme durant le week-end, selon les prévisions de l'IRM.

Au cours de l'après-midi, des éclaircies de plus en plus larges viendront dégager le ciel sur la plupart des régions, avec même la possibilité d'un temps assez ensoleillé sur la moitié nord du territoire belge. Seul le sud-est devrait rester sous les nuages jusqu'au soir. Il fera sec, à quelques gouttes près, et les températures maximales oscilleront entre 16 et 21 degrés. Un vent faible à modéré est prévu, s'orientant de secteur nord. Durant la nuit, on ne descendra pas sous les 7 à 13 degrés, avec un vent généralement faible de nord-est. Samedi, un temps ensoleillé est attendu partout, avec quelques degrés de plus: de 18 à 23 degrés. Dimanche sera du même acabit. (Belga)