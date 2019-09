Grand Baromètre: voici le top des personnalités politiques préférées des Belges

Ce samedi, nous vous dévoilons un nouvelle partie des résultats de notre Grand Baromètre RTL INFO, avec une analyse des personnalités préférées des Belges, et une projection en terme des sièges à la Chambre.

Paul Magnette en Wallonie, Olivier Maingain à Bruxelles, Bart de Wever au Nord: les trois personnalités préférées des Belges dans chaque région ne changent pas depuis plusieurs vagues de sondage. En revanche, c’est Johan Vande Lanotte qui réalise l’ascension fulgurante de notre Grand Baromètre, essentiellement chez les sondés francophones.





Pourquoi Johan Vande Lanotte séduit-il ?

Quatrième à Bruxelles, troisième en Wallonie (et 19ème en Flandre), l’informateur socialiste flamand n’avait jamais réalisé d’aussi beaux scores au Sud du pays. C'est sans doute un signe que les francophones attendent de lui une solution, dans le cadre de sa mission royale pour arriver à installer un gouvernement fédéral.

On ne note en revanche pas d’effet "Europe" pour Charles Michel, qui reste le plus impopulaire avec Bart de Wever en Wallonie.





Les extrêmes restent loin derrière dans les classements de popularité

Si les extrêmes continuent de percer dans les intentions de vote, leurs figures restent loin derrière, dans les classements de popularité. Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, n’est que 15ème personnalité en Flandre, là où la N-VA truste deux des trois marches du podium. En ce qui concerne les autres figures du Vlaams Belang, Filip Dewinter est 22ème, Dries Vanlangenhove 25ème et Barbara Pas dernière du classement.

Même constat en Wallonie: du côté de la gauche radicale, le PTB engrange encore des intentions de vote dans notre sondage, mais ses figures ne performent pas. Raoul Hedebouw est 19ème à Bruxelles, et 14ème au Sud du pays après une chute de 7 places.

*Les résultats se basent sur une vague de 2540 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 992 en Wallonie, 1000 en Flandre et 548 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, réalisée du 2 au 10 septembre 2019. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles. Affiliations: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.