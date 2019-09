Ligue des Champions - Suarez rétabli, Messi probable forfait à Dortmund, Umtiti, 5 à 6 semaines d'absence

(Belga) L'avant-centre uruguayen Luis Suarez, de retour de blessure, devrait reprendre la compétition samedi soir avec le FC Barcelone en Championnat d'Espagne, a déclaré vendredi son entraîneur Ernesto Valverde, pessimiste en revanche sur la présence de Lionel Messi mardi prochain à Dortmund en Ligue des champions.

"Suarez a participé à un entraînement complet hier (jeudi), aujourd'hui (vendredi) aussi et nous espérons qu'il puisse participer" samedi (21h00) contre Valence pour la quatrième journée de Liga", a en effet déclaré Valverde en conférence de presse. Touché au mollet droit, Luis Suarez (32 ans) avait été contraint de sortir sur blessure à Bilbao au cours de la défaite 1-0 subie par le Barça lors de la première journée le 16 août. Son retour attendu contre Valence samedi correspond à la durée d'indisponibilité d'un mois qui avait été évoquée alors. De son côté, Messi (mollet) avait laissé planer dans une interview publiée jeudi la possibilité qu'il puisse être rétabli pour la 1re journée de C1 mardi à Dortmund, le club des Diables Rouges Axel Witsel et Thorgan Hazard. Mais son entraîneur s'est montré très prudent: "Nous pensons qu'il est sur le point de revenir dans peu de temps, peut-être mardi, je ne sais pas", a dit Valverde. "Je ne veux rien dire pour ne pas créer d'attentes mais je pense que ce sera difficile pour mardi", a-t-il aussitôt ajouté. Nanti d'une seule victoire en trois journées de Liga, le Barça (8e, 4 pts) a signé son pire démarrage en Liga depuis la saison 2008-2009. Samedi soir au Camp Nou, la réception d'un Valence en pleine crise interne après le limogeage surprise de son entraîneur Marcelino peut permettre à Barcelone de lancer sa saison sur de meilleures bases. Le défenseur Samuel Umtiti, victime d'une contusion à un pied lors du rassemblement de l'équipe de France, souffre lui d'une fissure d'un métatarse et sera indisponible environ "5 à 6 semaines", a annoncé vendredi le club catalan. "En examinant l'avancée de la récupération du pied droit du joueur français, avec de nouveaux examens, il a été détecté une fissure du deuxième métatarse. Le temps d'absence estimé est d'environ 5 à 6 semaines", a écrit le Barça dans un communiqué, alors que le champion du monde n'a cessé de voir sa carrière perturbée par les blessures depuis un an. (Belga)