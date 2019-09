Le patron de Disney quitte Apple avant le lancement de plateformes rivales

(Belga) Le patron de Disney, Bob Iger, a démissionné du conseil d'administration d'Apple, alors que les deux groupes s'apprêtent à lancer des services de streaming vidéo concurrentes, d'après un document enregistré auprès de la SEC, le gendarme américain de la Bourse.

Le départ du PDG est intervenu mardi, le jour où le géant californien des technologies a annoncé que sa nouvelle plateforme Apple TV+ serait mise en service dans le monde le 1er novembre, avant Disney+, qui doit sortir le 12 novembre aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, avant d'être disponible à l'international. Apple a présenté cette semaine sa nouvelle gamme d'iPhone à des prix réduits notamment pour le modèle de base, ainsi que des tarifs attractifs pour ces nouveaux services de divertissement. La marque à la pomme cherche à réduire sa dépendance à l'iPhone qui a perdu des parts de marché par rapport à ses concurrents, dans un marché ralenti. Apple TV+ coûtera 4,99 dollars par mois, un prix inférieur quasiment de moitié à celui de Netflix. Les clients qui achèteront un iPhone, un iPad, un IPod touch ou un Mac (ordinateur) seront abonnés gratuitement pendant un an à ce service. La plateforme, qui sera aussi en concurrence avec Amazon Prime Video, Hulu ou encore HBO Max, offrira peu de contenus originaux au début, mais Apple a promis d'en ajouter tous les mois. Bob Iger a récemment déclaré lors d'une conférence aux investisseurs: "rien n'est plus important pour nous" que la nouvelle plateforme Disney+. Outre son immense catalogue de titres très populaire (y compris les dessins animés Pixar), Disney a prévu une nouvelle série fondée sur Star Wars, avec le retour de Ewan McGregor en tant que Obi-Wan Kenobi. Elle coûtera 6,99 dollars par mois aux Etats-Unis. (Belga)