Météo - Un peu d'été indien pour le week-end

Le temps sera ensoleillé et assez doux ce samedi, avec des maxima de 23 à 24 degrés dans l'intérieur du pays. Dimanche, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de nouveau du beau temps d'arrière saison avec des maxima d'environ 24 degrés. En début de semaine prochaine, il fera ensuite moins doux et plus nuageux, avec le risque d'un peu de pluie localement.

Après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle en Ardenne, le temps sera ensoleillé partout ce samedi. Les maxima grimperont vers des valeurs comprises entre 19 et 24 degrés, sous un vent faible d'est. Durant la soirée et la nuit prochaine, le temps restera calme sous un ciel serein. Les minima descendront entre 6 et 12 degrés, sous un vent faible et variable. Dimanche, la journée sera de nouveau ensoleillée et très douce. Seuls quelques voiles d'altitude seront possibles. Maxima de 24 degrés dans le centre. A la mer, ils seront proches de 20 degrés. Lundi, une perturbation peu active traversera le pays du littoral vers l'Ardenne en distillant de faibles pluies. Les températures ne dépasseront pas 20 degrés dans le centre.