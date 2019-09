Les Belges à l'étranger - Eden Hazard heureux de ses débuts avec le Real: "Je voulais jouer ici depuis toujours"

(Belga) Eden Hazard a effectué ce samedi ses débuts officiels sous la tunique du Real Madrid dans le cadre de la quatrième journée de Liga. Le Diable Rouge est sorti du banc à l'heure de jeu lors du succès des Merengues à domicile face à Levante (3-2). Le nouveau transfuge des Madrilènes s'est exprimé à l'issue de la rencontre au micro de la chaîne RealMadrid TV. "Je voulais jouer ici depuis toujours, j'espère maintenant que ce sera le début de quelque chose de beau", a-t-il notamment raconté.

Absent des terrains depuis le début de saison suite à une blessure à la cuisse gauche, Eden Hazard a bénéficié de trente minutes face à Levante pour se montrer au public du stade Santiago Bernabeu. "Je suis très heureux d'être entré et d'avoir pu remporter le match. Lorsque vous revenez de blessure, c'est difficile de retrouver le rythme. Vous avez besoin de temps", a expliqué le nouveau protégé de Zinédine Zidane. Auteur de quelques accélérations dont il a le secret, le Diable Rouge n'a pas encore été décisif avec ses nouvelles couleurs mais il sait aussi que des échéances importantes arrivent déjà. "Après deux matchs nuls, nous devions gagner à domicile. Le 3-2 peut-être un résultat un peu juste pour les fans, mais nous avons pris les points. Nous avons gagné, nous avons pris en confiance et nous avons maintenant deux matchs importants: le PSG et Séville. Nous sommes prêts pour la suite." Le Real Madrid se déplace ce mercredi sur la pelouse du Paris Saint-Germain de Thomas Meunier en ouverture de la phase de poules de la Ligue des champions. (Belga)