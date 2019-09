Un garçon de 7 ans détecte un casque de guerre allemand et des grenades dans son jardin

Un garçon de 7 ans a fait une découverte étrange dans son jardin situé Kazernelaan à Houthalen-Helchteren, en province de Limbourg. Alors qu'il sondait le sol à l'aide d'un détecteur de métaux, il est tombé sur des grenades, des munitions, des armes et un casque de guerre avec un crâne. La police locale est descendue sur place et a fait boucler le jardin.



Le service de déminage de l'armée était arrivé sur les lieux samedi en fin de journée afin d'évaluer la situation. Selon le bourgmestre d'Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans, le casque est bien d'origine allemande et tous les explosifs proviendraient de la Deuxième Guerre mondiale.