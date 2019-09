Centrafrique: 23 miliciens tués dans des combats entre groupes armés

(Belga) Au moins 23 miliciens ont été tués samedi dans de nouveaux combats dans le nord-est de la Centrafrique entre deux groupes armés pourtant signataires d'un accord de paix avec le gouvernement et entre eux, a annoncé à l'AFP la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca).

"Un Casque bleu de la Minusca a également été légèrement blessé", a ajouté par téléphone Vladimir Monteiro, porte-parole de la Minusca, sans préciser sa nationalité. Un contingent zambien de la force multinationale est stationné dans cette zone. L'affrontement a opposé à Birao dans la matinée des éléments du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et du Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ), qui s'étaient déjà battus début septembre à Birao, ville proche de la frontière soudanaise, a précisé le porte-parole de la Minusca. "La situation reste tendue mais il n'y a plus de combats", a assuré M. Monteiro à l'AFP dans la soirée. Les premiers combats avaient duré trois jours du 1er au 3 septembre, et avaient fait "une vingtaine de morts" dont un civil, selon la Minusca. Le FPRC, l'un des groupes armés rebelles les plus actifs, avait alors retiré ses troupes de Birao, tout en conservant des positions dans les alentours. Plusieurs responsables humanitaires s'étaient ainsi inquiétés d'une reprise des combats, alors que les tensions restaient vives entre les deux mouvements rebelles. (Belga)