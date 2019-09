Prévisions météo: un beau dimanche d'arrière-saison ensoleillé et après?

La journée de dimanche sera marquée par un beau temps d'arrière-saison, avec des maxima jusqu'à 24 degrés. Lundi, le temps sera ensuite nuageux avec le risque de faibles précipitations isolées. L'Institut royal météorologique prévoit ensuite le retour d'un temps sec partout, les jours suivants, avec quelques passages nuageux. Il fera un peu plus frais.

Ce dimanche, la journée sera à nouveau ensoleillée et très douce. Seuls quelques nuages élevés voileront parfois le ciel. Les maxima varieront de 23 à 24 degrés dans l'intérieur et seront de l'ordre de 20 degrés à la mer. Le vent sera faible ou modéré de secteur ouest. La nuit prochaine, le ciel sera d'abord peu nuageux. En seconde partie de nuit, il se couvrira depuis le littoral mais le temps restera en grande partie sec. Les minima oscilleront entre 9 et 16 degrés.



Des nuages et peut-être de la pluie de faible intensité lundi

Lundi, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du nord. Une faible perturbation traversera en effet le pays du nord au sud, avec de la pluie, généralement de faible intensité. Les maxima se situeront entre 18 degrés à la côte et 23 degrés dans l'extrême sud du territoire. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur nord.





Mardi, il fera plus frais, mais lumineux

Mardi, sous l'influence favorable d'un anticyclone, le temps restera sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront compris entre 17 et 20 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.



Le reste de la semaine sera placé sous le signe du soleil et des températures agréables (entre 18 et 26° pour les maximas).