Europa League : adversaire du Standard jeudi, Guimarães bat le Deportivo das Aves (5-1) au Portugal

Le Vitoria Guimarães, adversaire du Standard jeudi en Europa League, a remporté son premier match de championnat samedi à l'occasion de la cinquième journée de Liga NOS au Portugal. Il s'est imposé 5-1 face au Deportivo das Aves.

Les buts ont été inscrits par André Pereia (11e), Tapsoba (40e), l'ancien joueur du Standard Rochinha (69e), Rodrigues Pepe (77e) et Guedes (90e+4). Enzo avait égalisé à la 18e. Guimarães occupe désormais la 8e place au classement général, avec 6 points. "Je suis surtout content que nous ayons enfin marqué", a commenté l'entraîneur de Guimaraes, Ivo Vieira. "Mais nous avons déjà beaucoup mieux joué que cela, avec plus d'occasions de buts. Cette fois, la réussite était de notre côté mais nous avons travaillé pour cela. Nous avons une idée très claire du jeu que nous voulons proposer et, quand c'est le cas, les choses finissent toujours par arriver."