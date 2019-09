Thomas Cook aurait besoin "d'urgence" d'un milliard d'euros

(Belga) Le tour-opérateur Thomas Cook (Neckermann) est en proie à d'importantes difficultés financières. Il a absolument besoin de plus d'un milliard d'euros pour traverser la saison touristique hivernale, plus faible, à en croire dimanche le journal néerlandais De Telegraaf.

Un sauvetage de l'entreprise par l'actionnaire chinois Fosun Tourism Group via une injection de capital conjointement avec des banques et une reprise de Thomas Cook devient chaque jour de plus en plus incertain, selon des sources proches du dossier citées par le journal. Le chiffre d'affaires du tour-opérateur en Europe avoisine les 10 milliards d'euros. Le groupe emploie environ 20.000 personnes. Plus de 20 millions de touristes partent chaque année en vacances avec Thomas Cook, la plus ancienne agence de voyage au monde, fondée au Royaume-Uni vers 1845. Le groupe touristique déficitaire, qui compte des voyagistes, des agences de voyage, des hôtels et des avions, se débat avec une dette d'environ deux milliards de dollars.