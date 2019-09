Fin des recherches pour retrouver deux plongeurs disparus à la Côte: "Chances de survie très minces"

Les recherches lancées dimanche afin de retrouver deux plongeurs disparus dimanche à la Côte ont pris fin, a indiqué lundi le Centre maritime de sauvetage et de coordination (MRCC). Les chances de survie sont devenues trop minces.

Les plongeurs s'étaient rendus à la frontière franco-belge, à environ 12 à 15 km des côtes. Plusieurs bateaux et un hélicoptère équipé d'une caméra infrarouge ont été mobilisés pour les recherches, auxquelles se sont associés les services de secours français. Lundi matin, un hélicoptère de la marine française a survolé une dernière fois la zone, mais il a été décidé vers 11h30 d'arrêter les recherches. "Il faut rester réaliste", a déclaré Eva Descamps, du MRCC. "Le périmètre défini sur base du courant est entre-temps devenu trop grand et une recherche par bateau n'a plus de sens. Les chances de survie sont, en outre, devenues très minces." Il s'agirait d'un couple de plongeurs belges.