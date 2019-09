Edito de Christophe Giltay: retour sur le choc pétrolier de 1973

Ce matin, les cours du pétrole ont grimpé de 10% en Asie . Deux jours seulement après les attaques qui ont entraîné en Arabie Saoudite une réduction de production de 5,7 millions de barils par jour, soit 6% de l’approvisionnement mondial. Une situation qui ressemble aux prémices du chocs pétrolier de 1973.

Et voilà que tout d’un coup je revois les autoroutes s’éteindre, et les voitures s’arrêter le dimanche … En 1973 la crise du pétrole couvait déjà depuis deux ans et la fin de convertibilité du dollar en or, décidée par le président Nixon. Le dollar baissait et les pays producteurs n’y retrouvaient pas leurs comptes, car le pétrole s’achète en dollars. C’est alors qu’on a découvert l’OPEP l’organisation des pays producteur de pétrole qui a entamé un bras de fer avec les compagnies pétrolières occidentales pour obtenir une hausse des prix.

Mais là encore c’est une guerre qui a tout déclenché. Lire la suite sur le blog de Christophe Giltay.