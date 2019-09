Météo : un ciel couvert avec quelques faibles pluies

(Belga) Le ciel sera couvert ce lundi après-midi, avec parfois quelques faibles pluies ou bruines qui aborderont le territoire à partir du nord. Le thermomètre affichera de 17 à 23°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur ouest à nord-ouest, puis s'orientera au nord-ouest. À la Côte, il sera modéré et soufflera de secteur nord-ouest, avant de virer au secteur nord à nord-est.

La nuit prochaine, la nébulosité sera d'abord abondante avec encore un risque de faibles pluies résiduelles. En cours de nuit, les nuages laisseront place à quelques éclaircies. Les minima se situeront entre 7°C en Ardenne et 12°C le long du littoral. Le vent sera faible à modéré. Mardi, le temps sera sec et le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, souvent plus nombreux sur la moitié nord et le relief ardennais. Les températures oscilleront entre 14 et 20°C. Les jours suivants, les éclaircies et les nuages se succéderont, avant le retour d'un temps ensoleillé et progressivement plus chaud à partir de vendredi. (Belga)