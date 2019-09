Hécatombe chez les mésanges en Belgique: un cocktail de 36 pesticides différents retrouvés dans leurs corps

En tentant de comprendre pourquoi toute une série de mésanges a été retrouvée morte, des chercheurs belges ont découvert dans leur corps un cocktail de 36 pesticides différents, dont un qui est normalement interdit chez nous depuis plus de 30 ans.

Consternation pour Patricia en vérifiant ses nichoirs ce matin: "On a vérifié. Tous les jeunes qui sont nés, qui ont été nourris et qui étaient prêts à prendre leur envol étaient morts. Il y en avait huit."

Des centaines de poussins mésanges ont été retrouvés morts chez nous ces derniers mois. Une analyse a été réalisée dans 95 nids. 90 d’entre eux contenaient des traces de pesticides dont un certain insecticide puissant, le DDT, interdit en Belgique depuis 45 ans.



"Il y a des pesticides qui peuvent avoir de très très longues périodes de présence dans la nature, avant de ne plus être actifs. On suspecte certains pesticides, tels le DDT, qui ont été interdits dans les années 70 d’être encore présents dans l’environnement", explique Philippe Funcken, le directeur général de l’ASBL "NATAGORA".



Les cadavres envoyés en laboratoire contenaient 36 sortes de pesticides différents, des substances répandues dans l’environnement. "La particularité de ces pesticides, de ces insecticides, c’est que la plupart du temps ils sont vaporisés ou alors ils enrobent des graines par exemple. Cela veut dire qu’ils sont lancés dans l’environnement, donc ils sont transportés par les courants aériens, ils se retrouvent sur la végétation, ils se retrouvent sur les légumes ou sur les fruits que nous mangeons ou que les animaux ou que les oiseaux comme les mésanges mangent et donc il y a un potentiel de contamination énorme", précise Didier Vangeluwe, ornithologue à l’Institut des sciences naturelles de Belgique.



Il existe en Europe entre 20 et 40 millions de nids de mésanges bleus, une espèce très abondante en Belgique également. Aucune diminution de cette population n’est constatée pour l’instant.