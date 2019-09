"On produit, on vous nourrit, on crève": 10 ans plus tard, des centaines d'agriculteurs se mobilisent à nouveau à Ciney (vidéo)

Plusieurs centaines de tracteurs, entre 500 et 600 selon les organisateurs, ont rallié Ciney, lundi en fin de matinée, dans le cadre d'une vaste mobilisation visant à marquer les 10 ans d'une profonde crise dans le secteur laitier. Le 16 septembre 2009, des centaines d'éleveurs désespérés avaient déversé trois millions de litres de lait dans un champ.

Ces centaines de tracteurs provenant des quatre coins de la Belgique et de pays limitrophes, ont convergé, certains à grands coups de klaxons, vers le champ situé à proximité de la N4. "On produit, on vous nourrit, on crève", pouvait-on lire sur l'un d'eux.

L'action de ce lundi, initiée par le Mig (association de producteurs de lait belges) et soutenue par la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea), vise à alerter sur la crise qui touche non seulement le secteur laitier mais aussi plusieurs filières du monde agricole, singulièrement l'élevage. Entre 500 et 600 tracteurs ont fait le déplacement, soit davantage encore qu'il y a 10 ans. Outre ceux-ci, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur place. Au-delà de la contestation, les éleveurs souhaitent fédérer tous ceux qui défendent un autre type d'agriculture, dans laquelle le producteur est décemment rémunéré.

Un podium a été installé pour des prises de parole dans l'après-midi et une action symbolique est également prévue.