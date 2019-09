Ils forçaient les casiers de la piscine pour s'emparer de clés de voiture: 10 véhicules dérobés dans la province d'Anvers

Deux hommes, un Anversois de 27 ans et un homme de 25 ans, originaire de Hulshout, ont été incarcérés ce week-end pour avoir forcé de nombreux casiers dans des piscines de la province d'Anvers, a indiqué le parquet anversois.

Depuis le 1er août, six piscines ont dénoncé de tels faits. Les suspects cherchaient immédiatement des clés de voiture. Ils sont parvenus à dérober 10 véhicules de la sorte, dont trois ont déjà été retrouvés.



Les casiers visités se trouvaient dans des piscines d'Anvers, Hoboken, Geel, Brasschaat, Herentals et Mechelen. Comme le modus operandi était similaire, la police et le parquet étaient convaincus qu'il s'agissait des mêmes auteurs. Les dossiers ont donc été liés et confiés au juge d'instruction de Turnhout. Les deux hommes ont été appréhendés vendredi soir et placés sous mandat d'arrêt pour vol avec effraction, association de malfaiteurs et tentative de vol.