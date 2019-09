Mondial de rugby: les Boks demandent un arbitrage impartial contre les Blacks

Les Springboks ont fait pression lundi sur l'arbitre français Jérôme Garcès pour qu'il se montre impartial lors du premier choc de la Coupe du monde de rugby qui les opposera aux All Blacks, samedi.

"Les supporters attendent cela avec impatience, et nous espérons que le corps arbitral traitera tous les aspects du jeu et tous les fans de la même façon", a déclaré en conférence de presse l'entraîneur adjoint de l'Afrique du Sud, Mzwandile Stick.

Dans le passé, le capitaine des All Blacks Richie McCaw a été accusé à plusieurs reprises de jouer à la limite dans les mêlées ouvertes et de réussir à influencer les arbitres pour qu'ils sifflent en sa faveur.

Pour Stick, les arbitres doivent d'autant plus être cohérents dans leur manière d'appliquer les règles aux différentes équipes que l'écart s'est réduit entre la Nouvelle-Zélande et ses principaux adversaires.

"Si vous regardez les cinq premières équipes au classement mondial, chacune d'entre elles a une chance de remporter la Coupe du monde dans un bon jour", estime Stick.

"C'est beaucoup plus équilibré entre la Nouvelle-Zélande et nous maintenant", a ajouté l'entraîneur adjoint des Springboks, qui ont remporté le dernier Rugby Championship après avoir notamment accroché les All Blacks (16-16) chez eux à Wellington.