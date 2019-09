L'armement utilisé dans les attaques en Arabie saoudite "provient d'Iran"

(Belga) L'armement utilisé dans la double attaque contre des installations pétrolières en Arabie saoudite est de provenance iranienne, a affirmé lundi le porte-parole de la coalition sous commandement saoudien qui intervient au Yémen contre les rebelles Houthis.

"L'enquête se poursuit et toutes les indications montrent que les armes utilisées sont iraniennes", a déclaré le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki, à propos des attaques de samedi. Il a ajouté que l'enquête portait également sur l'origine de ces tirs. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué la responsabilité de ces attaques d'envergure qui ont entraîné la réduction de moitié de la production de pétrole de l'Arabie saoudite, un poids lourd de l'Opep. Le secrétaire d'État américain Mark Pompeo a déjà estimé qu'il n'y avait aucune preuve que cette "attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial" soit venue du Yémen. Washington accuse l'Iran d'être à l'origine de ces attaques. Mais Téhéran a jugé ces accusations "insensées" et "incompréhensibles", par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Moussavi. "Les attaques n'ont pas été lancées à partir du territoire yéménite comme l'ont revendiqué les Houthis, a souligné le colonel saoudien Maliki. "Les Houthis ne sont qu'un instrument aux mains des Gardiens de la révolution et du régime terroriste iranien", a-t-il ajouté.