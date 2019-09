Le président de la FFBB dénonce l'anonymat médiatique du basket

Que vaut un exploit s'il reste dans le quasi-anonymat ? Le président de la Fédération française (FFBB) Jean-Pierre Siutat a regretté lundi le faible intérêt médiatique autour du Mondial de basket et de la victoire historique des Bleus face aux Américains.

S'il apprécie un "résultat vraiment positif" après la médaille de bronze de l'équipe de France en Chine, le patron du basket français a fait une intervention pleine de colère, lors d'un point presse à Paris où l'équipe est arrivée lundi.

"J'aimerais passer deux coups de gueule", a déclaré M. Siutat. "On regrette que les chaînes publiques ne s'intéressent pas à nous davantage", a-t-il dit, alors qu'un seul match des Bleus a été diffusé en clair, sur M6: la demi-finale perdue contre l'Argentine (80-66).

Le président, qui se bat "depuis des années" pour plus de considération médiatique, aurait voulu que le quart de finale, théâtre de l'exploit contre les Etats-Unis (89-79), soit diffusé sur une chaîne publique, et non uniquement sur Canal +. "Ça aurait eu encore plus de gueule".

Le responsable a par ailleurs épinglé l'indifférence du monde politique français. "On a été reçus par Xi Jinping (le président chinois, ndlr), beaucoup de chefs d'Etat se sont déplacés, mais la Fédération internationale nous a demandé pourquoi la France n'était pas représentée au niveau du gouvernement", a-t-il relevé. "Là aussi on méritait notre éclairage".

Terminant deuxième meilleure nation européenne derrière les Espagnols champions du monde, la France est qualifiée pour les Jeux olympiques 2020.

Ce qui n'a pas empêché une nouvelle saillie de Jean-Pierre Siutat, réclamant plus de temps entre les matches pour une meilleure récupération physique.

"Avec une journée de plus de repos et de préparation, on aurait été en capacité de challenger les Argentins", a-t-il affirmé. "On est peut-être passés à côté de quelque chose d'extraordinaire".