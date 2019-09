Orange "stupéfait" par l'enchaînement des révélations autour de Nethys

(Belga) Orange s'est dit "stupéfait" lundi par "l'enchaînement des révélations" autour de Nethys, quelques jours après la révélation de la vente, par cette filiale de l'intercommunale Enodia (ex-Publifin), du câblodistributeur Voo. L'opérateur télécom avait en effet manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour acquérir une part de cette entreprise.

Vendredi, on avait appris qu'une offre liante pour la vente de Voo avait été signée un peu avant le 24 mai par le groupe Nethys avec le fonds d'investissement américain Providence. L'accord prévoit la cession de 50% plus une action, selon Le Soir. Dimanche, ce même quotidien annonçait que le CA de Nethys avait approuvé une autre offre liante concernant la cession de sa filiale Win à la société Ardentia Tech. Logée dans le pôle télécom de Nethys, cette structure est l'opérateur qui cible les entreprises, les administrations publiques et le secteur hospitalier. Une offre qui aurait été conclue à la même période que celle portant sur Voo. Orange se montre dès lors "stupéfait par l'enchaînement des révélations". L'opérateur se pose "beaucoup de questions sur la transparence du processus et son côté équitable", ajoute-t-il, alors qu'il a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour ce pôle télécom. L'entreprise reste convaincue qu'elle dispose d'une offre plus cohérente en termes économiques et industriels, tant pour les travailleurs de Voo, que ses clients et ses actionnaires, conclut-elle. (Belga)