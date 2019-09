Attaque de drones en Arabie : les rebelles au Yémen "ne font que se défendre", affirme le président iranien Rohani

(Belga) Le président iranien Hassan Rohani a justifié lundi les attaques contre l'Arabie saoudite revendiquées par les rebelles au Yémen, affirmant que ces derniers "ne font que se défendre" face aux bombardements saoudiens.

"Le Yémen est la cible de bombardements quotidiens (...). Le peuple du Yémen a été obligé de répondre. Ils ne font que se défendre", a déclaré M. Rohani à Ankara à l'issue d'un sommet sur la Syrie avec ses homologues russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé lundi que les armes utilisées dans cette attaque, qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir et réveillé la crainte d'une escalade militaire entre Washington et Téhéran, avaient été fabriquées en Iran. Elle a été revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen, pays en guerre où Ryad intervient depuis 2015 à la tête d'une coalition militaire aux côtés du gouvernement face à la rébellion soutenue par l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a estimé qu'il n'y avait aucune preuve que cette "attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial" soit venue du Yémen, Washington accusant l'Iran d'en être à l'origine.