Antisémitisme au carnaval d'Alost : Alost défend son carnaval devant l'Unesco

(Belga) Les autorités communales d'Alost défendront mardi devant l'Unesco le char représentant des caricatures de juifs orthodoxes qui a paradé lors de la dernière édition du carnaval de la ville. Le bourgmestre Christoph D'Haese (N-VA) sera à Paris pour tenter de convaincre l'institution des Nations unies que ce char n'était pas antisémite.

Le char polémique exhibait des caricatures géantes de juifs orthodoxes assis sur des sacs d'or. Il a suscité l'indignation de nombreuses organisations, dont l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, qui a dénoncé une représentation antisémite. L'agence onusienne doit se prononcer d'ici décembre sur un possible retrait du carnaval d'Alost de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, sur laquelle il est inscrit depuis 2010. Le collège communal de la ville flamande a désigné le bourgmestre N-VA Christoph D'Haese et l'échevin Open VLD Jean-Jacques De Gucht pour défendre l'événement au siège de l'Unesco à Paris. Selon M. D'Haese, "il est crucial d'expliquer encore une fois aux gens de l'Unesco que les carnavalistes alostois n'ont en aucune manière eu d'intentions antisémites ou racistes, bien au contraire". (Belga)