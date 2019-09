Prévisions météo: il y aura 3 JOURS MERVEILLEUX cette semaine

Cette semaine s'annonce belle dans le ciel. Mais elle sera carrément exceptionnelle pendant trois jours qui ne sont pas les plus mal placés (ceci est un fameux indice :-). Autre aide: mardi ne figure pas parmi ces trois jours.

Ce mardi, le temps sera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux qui se montreront plus nombreux sur le nord-est du pays ainsi que sur le versant nord du massif ardennais. En Gaume, les éclaircies devraient être plus généreuses. Les maxima seront compris entre 15 sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 17 ou 18 degrés sur le nord du pays 20 degrés en Gaume. Le vent sera d'abord faible de direction variable ou de nord-ouest. Il deviendra ensuite modéré de nord, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Mercredi, le temps restera généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux parfois nombreux. La Lorraine belge devrait à nouveau bénéficier des éclaircies les plus larges. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés en plaine, sous un vent faible à souvent modéré de secteur nord à nord-est. La nuit suivante sera à nouveau très fraîches avec un risque de petites gelées au sol au sud du sillon Sambre et Meuse.

Jeudi, le ciel sera plus nuageux avec éventuellement quelques gouttes de bruine par endroits. Les températures évolueront peu avec des maxima de 13 à 19 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-nord-est à nord-nord-ouest.

Vendredi, après la dissipation du brouillard et des nuages bas présents dans certaines régions, le temps sera sec, ensoleillé et aussi plus doux avec des maxima de 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 ou 21 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Samedi, beau temps d'arrière-saison. Le temps sera ensoleillé avec des maxima de 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 25 ou 26 degrés en plaine.

Dimanche, le temps restera ensoleillé et chaud avec des maxima de 25 à 28 degrés.