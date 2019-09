Soleil et nuages au programme ce mardi

(Belga) Le temps sera sec mardi avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Les nuages seront plus nombreux sur le nord­-est du pays ainsi que sur le versant nord du massif ardennais.

En Gaume, le soleil devrait se montrer plus généreux. Les maxima seront compris entre 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 17 ou 18 degrés sur le nord du pays et 20 degrés en Gaume. Le vent sera d'abord faible de direction variable ou de nord-ouest, avant de devenir modéré de secteur nord. La nuit prochaine, le ciel se dégagera sur l'Ardenne mais des bancs de nuages bas en provenance de la mer du Nord envahiront le nord et parfois le centre du pays. Quelques gouttes de bruine ne sont pas exclues dans ces régions. La nuit sera très fraîche avec des minima de 2 à 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, où quelques gelées au sol ne sont pas exclues, et 7 à 12 degrés dans les autres régions. (Belga)