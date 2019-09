Ryanair: une journée d'action de "solidarité internationale" en Belgique le 27 septembre

(Belga) Une "journée d'action de solidarité internationale" aura lieu le vendredi 27 septembre au sein du personnel de Ryanair basé en Belgique, annonce mardi le syndicat chrétien CNE. Des grèves sont prévues dans plusieurs pays d'Europe et les travailleurs belges de la compagnie aérienne à bas coûts pourraient se joindre au mouvement.

Ryanair a annoncé durant l'été son intention de supprimer 900 emplois sur ses quelque 13.000 salariés et de fermer quatre bases en Europe. Depuis lors, la société fait face à plusieurs mouvements sociaux en Europe. Une grève a ainsi eu lieu au Royaume-Uni et d'autres mouvements du genre y sont à nouveau prévus à la fin septembre, de même qu'en Espagne et au Portugal. Les tensions ne sont par contre pas aussi vives en Belgique, qui n'est pas concernée par des fermetures de bases. Des accords ont en outre été conclus avec la compagnie tant pour le personnel de cabine que les pilotes. Si les négociations se poursuivent, le personnel entend tout de même marquer le coup et organiser une action de solidarité le 27 septembre. "Il faut savoir que tant à Zaventem qu'à Charleroi, il n'y a quasi aucun Belge parmi les hôtesses et stewards qui y sont basés. Les travailleurs viennent de pays plus pauvres ou bien qui ont été touchés par les fermetures de bases. Ils se sentent donc très concernés", explique Didier Lebbe, secrétaire permanent à la CNE. On ignore toutefois encore si l'action du 27 septembre prendra la forme d'une grève. C'est à présent aux travailleurs de déterminer le mode d'action, explique-t-on au sein du syndicat chrétien.